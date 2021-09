Bottendorf: Ein Ständchen für die Cruciskirche

Das Bläsertrio Ionel Natu (Horn), Frank Rudhardt (Tuba) und Florian Bankosegger (Posaune, im Bild) in Begleitung am Klavier von Simona Natu brachten unter anderen Werke von Bach und Mozart sowie zeitgenössische Stücke von E. Th. Kalke zu Gehör.

Sondershausen. Die Cruciskirche Sondershausen feiert Geburtstag und mit ihr der gleichnamige Förderverein.

Die Cruciskiche feiert Geburtstag – genau vor 629 Jahren wurde das Gotteshaus erbaut. Heute ist das Gebäude ein Bürgerzentrum. Viel Geld wurde in die Hand genommen, um die einstige Ruine zu einem Wahrzeichen herzurichten. Zu verdanken ist dies auch dem Förderverein Cruciskirche, der neben dem Freistaat und der Stadt Sondershausen, finanzielle Mittel über Spenden in Höhe von 850.000 Euro aufgebracht hat. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Fördervereins fand am Sonntagnachmittag ein Kammerkonzert im Bürgersaal statt. Das Bläsertrio Ionel Natu (Horn), Frank Rudhardt (Tuba) und Florian Bankosegger (Posaune, im Bild) in Begleitung von Simona Natu am Klavier spielten.