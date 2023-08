Bottendorf feiert drei Tage lang Kirmes

Bottendorf. Der Bottendorfer Feuerwehrverein hat wieder einiges vorbereitet.

In Bottendorf wird drei Tage lang Kirmes gefeiert. Offiziell eröffnet wird das Fest, das der Feuerwehrverein des Ortes organisiert, bereits am Freitag, dem 1. September, um 18 Uhr. Am Samstag, dem 2. September, wird dann ab 14 Uhr zum Kaffee bei der Feuerwehr eingeladen. Gleichzeitig beginnt das Kirmestreiben auf dem Schenkenplatz mit Schaustellern, Getränken und Gegrilltem, heißt es vom Veranstalter. Ab 19 Uhr beginnt dann der Tanz im Festzelt, zu dem herzlich eingeladen wird. Am Sonntag findet der Frühschoppen von 10 bis 13 Uhr statt und ebenfalls ab 10 Uhr wird es auf dem Schenkenplatz zur weiteren Kirmesfeierei bis 20 Uhr eine entsprechende Versorgung geben. Um 14 Uhr gibt es auch wieder Kaffee bei der Feuerwehr, heißt es.