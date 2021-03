Am 10. Januar 2021 kam es in der Mittelstraße von Bottendorf zu einem Erdfall. Die Straße wurde in Mitleidenschaft gezogen und gesperrt.

Fast täglich führt der Weg Klaus-Dieter Arnold zum Erdfall nach Bottendorf. „Wir beobachten genau, was sich tut, was sich verändert, was sich bewegt“, nennt der Bauamtsleiter von Roßleben-Wiehe den Grund für das ständige „Monitoring“ in der Mittelstraße seit dem 10. Januar.