Bottendorfer Schützen lassen es wieder krachen

„Es ist schon eine verrückte Zeit“, sagt Volker Blume. „Aber wir waren froh, unter Auflagen und mit Hygiene-Konzept halbwegs wieder loslegen zu können“, fügt das Vorstandsmitglied an. Nach dem Corona-Lockdown im Frühjahr herrschten vier Monate Stille am Pfaffenrain. Dann war wenigstens Training wieder möglich. Nun konnte der Bottendorfer Großkaliber-Schützenverein (GKSV) endlich seinen ersten Wettkampf austragen – sein weit über die Kreisgrenzen hinaus bekanntes Truthahnschießen.

Finanziell sei der GKSV laut Blume „bislang ganz gut“ über die ruhige Phase gekommen. Fast alle der gut 230 Mitglieder, die sogar aus Halle, Merseburg und Buttstädt kommen, hätten zur Stange gehalten. Damit sind die Bottendorfer übrigens, nach der Waffenstadt Suhl, der zweitgrößte Schützenverein in Thüringen. Den Lockdown nutzten die Schützen, um ihren Stand auf Vordermann zu bringen: Renovierung, Malerarbeiten, verbesserte Überdachung, neue Seilzuganlage sowie Digital-Displays für die Trefferanzeige.

Lokalmatador und Champion Volker Blume. Foto: Matthias Blume

Viele Schützenvereine tun sich schwer mit dem Neustart, Wettkämpfe bleiben vorerst rar. „Unser Vorteil ist der offene Stand“, sagt Blume mit Blick auf eine der modernsten Großkaliber-Anlagen in Mitteldeutschland. Die obendrein noch zentral gelegen ist. So nutzen zum Beispiel auch viele Jagdschulen den Stand für die Ausbildung. Nicht nur jene aus der Region wie Heldrungen oder Sömmerda. Das Einzugsgebiet reicht bis Halle, Querfurt und Naumburg.

Was Sorgen bereitet, ist der Nachwuchs, offenbart Blume, der den Verein 1991 mitgegründet hat. „Wer keinen Schützen oder Jäger im Verwandten- und Bekanntenkreis sowie in der Nachbarschaft hat, findet leider kaum den Weg zu uns.“ Mit dem Luftgewehr unter Anleitung von Erwachsenen schießen, das konnte vor 20, 30 Jahren noch fast jeder Junge und jedes Mädchen ab 14 Jahren. Dabei ist sich Blume sicher: „Es gibt ganz bestimmt nach wie vor treffsichere Talente in der Kyffhäuser-Region.“

Dass Routiniers es immer noch drauf haben, bewies allerdings Blume beim Truthahnschießen selbst: Der 71-Jährige eroberte überraschend am Samstag den Titel „Truthahntöter 2020“. „Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet“, so der Lokalmatador lächelnd. Für die Laien: Dabei wird übrigens nicht auf ein lebendes Federvieh geschossen, sondern auf eine von Irene Mottok liebevoll gestaltete Pappscheibe. Als Höhepunkt des Wettkampfes durften die Vorderladerschützen mit Schwarzpulver jeweils nur einen Schuss auf die Scheibe abgeben.

Blume Senior war am nächsten dran am Zentrum, das in 50 Metern Abstand in 10-Cent-Größe wartete. Als Preis gab es auch keinen Truthahn, sondern eine tiefgefrorene Ente. Dass die Bottendorfer zielsicher sind, bewiesen sie in den anderen Disziplinen: Mit dem prestigeträchtigen Ordonnanzgewehr kam Mario Ringel-Wehner beim Sieg von Marko Schenke aus Melchenroda auf Platz drei. Andreas Finke (Duellscheibe - Pistole/Revolver) und Hans Pflug (Vorderlader-Langwaffen Sharps, Rolling Block und Trapdoor) trugen sich in die Siegerlisten ein. Genauso wie Frank Pilz, der gemeinsam mit Einzelsieger Roy Schuster aus Buttstädt und Ralf Heiner aus Schöneiche bei Berlin Vorderlader-Mannschaftswertung gewann.

Auf der Anlage griff das Hygiene-Konzept: Der Stand durfte nur mit Mund-Nasen-Schutz betreten werden. Überall wurde immer wieder desinfiziert, auf den Mindestabstand geachtet. Nun hoffen alle, dass es trotz der Corona-Lage irgendwie weitergeht. Mit dem Schinkenschießen (14. November) und dem Fallplatten-Pokal (21. November) hat der Verein zumindest zwei weitere Wettkämpfe am Pfaffenrain angekündigt.