Braunsroda: Feuerwehrjugend engagiert sich als Parkeinweiser

Braunsroda. Die Spenden für das ehrenamtliche Engagement sollen künftigen Zeltlagern zugute kommen, mit denen der Zusammenhalt gestärkt werden soll.

Jung und einsatzbereit – das waren Jugendliche der Donndorfer Freiwilligen Feuerwehr. Sie halfen beim Einweisen der Besuchermassen für den Braunsrodaer Bauernmarkt. Der regionale Markt lockt erfahrungsgemäß jedes Mal Tausende Neugierige an. Geld fürs Parken mussten die Autofahrer nicht bezahlen, trotzdem hielten mehrere Marktbesucher in Höhe eines aufgeschlagenen Feuerwehrzeltes an. Wer wollte, konnte dort ein paar Euro für die Nachwuchsarbeit in der Freiwilligen Feuerwehr investieren. Das Geld solle in Campingausstattung fließen, sagte der Donndorfer Ortswehrchef Maik Rahaus.

Erst jüngst gab es für den Nachwuchs ein Zeltlager, um durch gemeinsame Erlebnisse den Zusammenhalt untereinander zu stärken. Zu diesem Anlass wurden für die Feuerwehrjugend 20 Karpfenliegen angeschafft – Kostenpunkt 2600 Euro. Geld, das nicht mal eben in der Portokasse liegt. Das fünfte Mal wies der Brandbekämpfernachwuchs den Marktgästen Parkplätze zu.

Die Donndorfer Jugendwehr zählt laut Rahaus derzeit 16 Mitglieder.