Braunsroda wird zum dritten Mal überflutet: Anwohner sind verärgert

Nach zwei Unwettern Am Dienstag wurde der Heldrunger Ortsteil Braunsroda am Donnerstag erneut überflutet. Diesmal ergossen sich neben Geröll auch Erdmassen durch das Dorf. Der Bauhof half am Morgen beim Aufräumen.

Braunsroda. Anwohner aus Braunsroda sind verärgert über Straßenzustand. Stadt An der Schmücke sorgt für kurzfristige Hilfe

In Braunsroda brodelt es. Bereits das dritte Mal in dieser Woche wurde der Heldrunger Ortsteil überflutet. Gegen drei Uhr schwemmten Wassermassen unter Gewittertosen erneut Geröll und Erdmassen ins Dorf.

Wieder traf es auch den Gutshof. Durch das Tor bahnt sich das Wasser den Weg. Gutshofbauer Jürgen Markus hat sprichwörtlich den Kanal voll: „Erst das Unwetter Montagnachmittag, dann in der Nacht gleich das nächste. Und jetzt ist wieder alles hin!“, zürnt er, nachdem er am Dienstag sechs Stunden aufgeräumt und die zerstörte Fläche wieder begradigt hatte.

Nun auch noch die Erdmassen. Je 27 Millimeter Regen fielen bei den Unwettern am Dienstag, am Donnerstag 30. Auf der Stadtratssitzung am Dienstagabend habe er das Problem angesprochen, erzählt er. Wieder mal. Aber nichts passierte. „Heute hat der Bauhof ein paar Abschläge geschoben“, berichtet er am Donnerstagnachmittag.

Braunsrodaer fordern rasche Schutzmaßnahmen

Auch andere Braunsrodaer sind aufgebracht. Fotos und Videos von reißenden Strömen, Schlamm und verdreckten Grundstücken wandern über die sozialen Netzwerke hin und her. Der angespülte Schotter auch in Gräben und der Kanalisation stammt vom Feldweg in Richtung der Windräder. Inzwischen ist der Weg so stark ausgeschwemmt, dass die untere Sandsteinschicht zum Vorschein kommt. Dabei ist das auch der Rettungsweg zur Hängeseilbrücke.

Nach dem Bau der letzten Windräder war die Strecke 2016 wieder hergestellt worden. Allerdings ohne Querrinnen, die im Starkregenfall die Wassermassen auf die Felder lenken. Ein Fehler, der zwar festgestellt, aber nie korrigiert wurde. Innerorts gleich der nächste Fehler: Zwar kam eine Deckschicht auf die Straße, allerdings ohne die Borde anzuheben, so dass das Wasser vom Berg ungehindert in die Grundstücke fließt.

In Braunsroda werden nun Schlammfanggruben gefordert – zwei Stück mindestens. Die eine im Schotterweg, die andere im Fußweg zur Hängebrücke vor der Kurve, über den am Donnerstag ein halber Acker in den Ort gelaufen war.

Auch Bürgermeisterin Silvana Schäffer (CDU) sieht Handlungsbedarf. Sie hatte sich am Morgen ein Bild in Braunsroda gemacht. Gleichwohl räumt sie mit Blick auf die klammen Stadtfinanzen ein: „Was viele Jahre nicht gemacht wurde, geht nicht von jetzt auf gleich“. Das gelte auch für den Schotter, für dessen Einbau spezielle Technik nötig ist. „Mit den Abschlägen haben wir Maßnahmen eingeleitet, die erst mal kurzfristig hilfreich sind.“