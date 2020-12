Breitbandausbau im Kyffhäuserkreis fast abgeschlossen

Im Gewerbegebiet an der Sondershäuser Schachtstraße war mit dem Breitbandausbau im Kyffhäuserkreis begonnen worden.

Kyffhäuserkreis Schnelles Internet für Haushalte, Firmen und Schulen. Nur in einigen Bereichen führen Probleme noch zu Verzögerungen.

Rund 14.000 Haushalte, 524 Unternehmen und 36 Schulen haben Zugang zum schnellen Internet. Die Bauarbeiten fürs Glasfasernetz seien im Kyffhäuserkreis fast abgeschlossen, erklärte Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD).

Mitte 2019 hatte die Arbeiten durch die Telekom begonnen. Fast 500 Kilometer Glasfaserleitungen wurden in die Erde gebracht, um die weißen Flecken bei der Internetversorgung von weniger als 30 MBit/s zu schließen. Der Kyffhäuserkreis ist damit der erste in Thüringen, der dem von Bund und Land geförderten Breitbandausbau umgesetzt hat. Als einer der ersten Landkreise hatte man sich an der Förderausschreibung beteiligt und den Zuschlag bereits 2015 erhalten.

Kosten sind erheblich gestiegen

Mit dem Frühstart waren anschließend auch Schwierigkeiten durch geänderte Ausschreibung verbunden. Es gab viele Probleme mit der schlechten Datenlage, die immer wieder zu Verzögerungen bei der Umsetzung des Projekts führten. Letztlich stiegen auch die Kosten erheblich. Statt 9,3 Millionen Euro wurden rund 12,8 Millionen Euro benötigt für den Breitbandausbau.

Bis Mitte des nächsten Jahres wird es in manchen Orten auch noch dauern, bis Kunden Produkte bei einem Telekommunikationsunternehmen ihrer Wahl buchen können. Lediglich in Heldrungen, Oldisleben und Teilen Bad Frankenhausens soll das schnelle Netz schon zu Jahresende verfügbar sein. Nach dem Kabelverlegen arbeitet die Telekom aktuell noch an der Dokumentation der neuen IT-Struktur, damit auch andere Anbieter diese nutzen können.

Das wird auch Internetnutzern in Greußen zum Verhängnis, die eigentlich schon Weihnachten 2020 mit Gigabitgeschwindigkeit durchs Netz surfen wollten. Die dafür nötigen Glasfaseranschlüsse sind bereits in die meisten Haushalte verlegt, wie von Greußens Bürgermeister René Hartnauer (SPD) zu erfahren war. Mehr als 75 Prozent aller Haushalte hätten sich für einen solchen Zugang zum superschnellen Internet entschieden. Nutzen können sie diesen aber erst, wenn sie dafür einen Vertrag mit einem Breitbandanbieter geschlossen haben. Das wiederum funktioniert erst, wenn die Telekom als Besitzerin des Kabelnetzes den anderen Anbietern erlaubt, die jetzt verlegten Glasfaserverbindungen zu nutzen, und diese Freigabe bei der Bundesnetzagentur meldet. Das ist bislang für das neue Breitbandnetz in Greußen und anderen Teilen des Kyffhäuserkreises noch nicht geschehen.

Schwierigkeit mit einem Bahndamm

In Bad Frankenhausen kann die Telekom auch die Bauzeit nicht halten. Hier stoppen die Arbeiten an einem Bahndamm, der noch mit dem Kabel durchquert werden müsse, erläuterte Nadine Hampel von der Wirtschaftsförderung des Kyffhäuserkreises. Bislang sei es nicht gelungen, von dem privaten Bahnbetreiber eine Genehmigung für die Querung des Damms zu erhalten.

Die mangelnde Datengrundlage hat im Laufe der Jahre auch gezeigt, dass viele Grundstücke und Haushalte gar nicht, nur teilweise oder mit falschen Adressen erfasst waren. Orte galten als ausgebaut, das heißt, sie verfügten über Internetanschlüsse mit mehr als 30mbit/s. In der Realität traf das aber nicht für alle Ortsteile der Gemeinde zu, erläutert Nadine Hampel die Probleme.

Damit auch diese Haushalte noch Zugang zu schnellerem Internet erhalten, hat der Landkreis noch im Dezember einen neuen Fördermittelantrag gestellt. 400 Adressen könnten davon noch einmal profitieren, hofft die Landrätin. Ob der Landkreis noch einmal gefördert wird und dann auch ein Unternehmen findet, um die oft entlegenen Grundstücke anzuschließen, kann derzeit niemand sagen.