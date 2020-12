Briefkästen mit illegalem Böller gesprengt - Auto auf Dach gelandet: Staus nach Sperrung

Briefkästen mit illegalem Böller gesprengt

Unbekannte zündeten am Donnerstag gegen 20.50 Uhr Knallkörper in zwei Briefkästen in der Gartenstraße. Die Kästen wurden dabei komplett zerstört. Durch die Wucht der Detonation lösten sie sich aus der Verankerung und fielen zu Boden. Die Polizei geht derzeit davon, dass es sich dabei um illegale „Polenböller“ gehandelt haben könnte. Die Polizei weist ausdrücklich auf die Verordnungen im Zusammenhang mit dem Zünden von Feuerwerkskörpern und der Corona-Pandemie hin. Das Zünden von Feuerwerk ist im öffentlichen Raum verboten. In Deutschland nicht zugelassene Pöller sind verboten.

Auto auf dem Dach gelandet - Staus nach Sperrung

Mit dem Schrecken davon kam ein Autofahrer am Freitagmorgen nach einem Unfall auf der Landstraße bei Heldrungen. Der 67-Jährige fuhr gegen 8.40 Uhr mit seinem Opel Crossland auf der L 3086 in Richtung Reinsdorf. Am Kreisverkehr geriet er in den Gegenverkehr und kam ins Schleudern. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und blieb unverletzt. An der Unfallstelle kam es über 1,5 Stunden zu Verkehrsbehinderungen. Der Opel musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

