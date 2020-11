Broschüre über Franz Liszt und Sonderhausen

Ursprünglich sollte die Broschüre anlässlich des 20. Sondershäuser Liszt-Konzertes am 6. November erscheinen. Das Konzert fiel aber wie so vieles andere der Pandemie zum Opfer und soll unter günstigeren Umständen im kommenden Jahr nachgeholt werden. Bis ein neuer Termin feststeht, wollte die Stadtmarketing GmbH nicht warten, um mit dem Verkauf der frisch aus der Druckerei Most gelieferten Broschüren beginnen. So ist die Dokumentation von Klaus Buchmann ab sofort in der Tourist-Information in Sondershausen erhältlich, berichtet die Stadtverwaltung.

Klaus Buchmann war viele Jahre als Schlossverwalter und von 2005 bis 2010 auch als Fachbereichsleiter Kultur der Stadt Sondershausen tätig. Im Ruhestand habe er sich intensiv mit Franz Liszt beschäftigt anlässlich des Liszt-Jubiläums 2011 zum 200. Geburtstages des Komponisten, in den von ihm initiierten inzwischen 19 Sondershäuser Liszt-Konzerten am Liszt-Flügel sowie bei der Organisation der Veranstaltungen zur Liszt-Biennale Thüringen in den Jahren 2015, 2017 und 2019.

Immer den besonderen Bezug Franz Liszts zu Sondershausen und zum Loh-Orchester im Blick sei eine lesenswerte Dokumentation entstanden, heißt es in der Ankündigung. Franz Liszt, der fast die Hälfte seines Lebens in Weimar verbracht hat, kam insbesondere zu Zeiten progressiver Hofkapellmeister mindestens 13-mal nach Sondershausen, in den 50er- und 60er-Jahren des 19. Jahrhunderts vor allem zu den von Fürst Günther Friedrich Carl I. ins Leben gerufenen Loh-Konzerten, die in ihrer Ausführung und dem kostenfreien Besuch der Konzerte für alle Bevölkerungskreise einmalig in Deutschland waren.

Die meisten seiner Besuche sind durch Briefwechsel gut dokumentiert. Diese und andere Quellen hat der Autor gesammelt und in eine Art biografischen Ablauf geformt, die sichtbar werden lassen, welche herausragende Bedeutung Liszt für die Musiktradition in Sondershausen besitzt.

Die Broschüre ist für 6 Euro in der Tourist-Information Sondershausen zu erwerben.