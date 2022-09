Bruchs Bedeutung fürs Sondershäuser Loh-Ochester

Auftritt des Loh-Orchesters in aktueller Besetzung im Haus der Kunst in Sondershausen.

Sondershausen. Über eines „der hübschesten Orchester Deutschlands“ wird es am 13. September einen Vortrag im Schloss Sondershausen geben.

Einem „der hübschesten Orchester Deutschlands“ ist der nächste Vortrag in der Reihe „Aufgeschlossen“ des Schlossmuseums Sondershausen gewidmet. Privatdozent Axel Schröter von der Universität Bremen wird am Dienstag, 13. September, um 18.30 Uhr über Max Bruch als Hofkapellmeister des Loh-Orchesters referieren.

Der Vortrag des Musikwissenschaftlers Axel Schröter wird an die Erkenntnisse des Kompendiums „Max Bruch in Sondershausen (1867-1870)“ anknüpfen und darüber hinaus institutionsgeschichtliche und strukturelle Zusammenhänge aufzeigen, die zwischen Weimar und Sondershausen bestanden.

Max Bruch komme in diesem Kontext eine kaum zu überschätzende Bedeutung zu, heißt es in der Ankündigung. Denn er versuchte zweifelsohne, ein musikalisches Repertoire zu etablieren, das sich fernab von den in Sondershausen gewohnten und an Weimar orientierten Pfaden bewegte. In diesem Kontext wird auch auf die wertvollen historischen Notensammlungen der Sondershäuser Hofkapelle eingegangen werden, die Bruch vielfältig erweiterte, und die heute im Schossmuseum, im Lohorchesterarchiv sowie im Staatsarchiv Rudolstadt verwahrt werden.