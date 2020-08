Brücke beschädigt - Mit 1,1 Promille gestoppt

Brücke beschädigt

Am Freitagnachmittag beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug die Mauer einer Brücke in der Rohnstedter Straße in Westgreußen. Der Verursacher entfernte sich nach der Kollision von der Unfallstelle. Über die Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632-6610 entgegen.

Mit 1,1 Promille gestoppt

Am Samstagabend gegen 23 Uhr wurde bei einer Verkehrskontrolle in Toba ein 63-jähriger Skodafahrer festgestellt, der unter Alkoholeinfluss fuhr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Weitere Blaulicht-Meldungen für Thüringen