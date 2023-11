Brücke in Badra soll im Sommer 2024 fertig sein

Badra. Altes Bauwerk ist bereits abgerissen. Freistaat fördert Neubau mit rund 405.000 Euro.

Eine vor etwa drei Jahren ausgeführte Standfestigkeitsprüfung der Brücke über den Badraer Bach offenbarte erhebliche Mängel. So sei die Tragfähigkeit nicht mehr gewährleistet gewesen, eine Erneuerung des Bauwerks unumgänglich, erklärte Kerstin Becht, Leiterin des Bauamtes der Gemeinde Kyffhäuserland. Daraufhin habe man die Brücke teilweise gesperrt. Die Nutzung war lediglich für Pkw gestattet – ohne Begegnungsverkehr.

Einen Neubau habe man bereits 2020 geplant. Ein Jahr später erfolgte die Anmeldung zum Förderantrag beim Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr. 2022 durften schließlich Fördermittel beantragt werden. „Der Förderbescheid kam am 15. Juni dieses Jahres“, informierte Kerstin Becht. Im Vorfeld hatte man die wasserrechtliche Genehmigung von der Unteren Wasserbehörde eingeholt. „Das müssen wir beim Bau einer Brücke machen, wenn sie über ein Gewässer zweiter Ordnung verläuft“, erklärte Becht. Aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde des Kyffhäuserkreise stehe dem Neubau nichts im Wege.

Zwölf Firmen interessieren sich für die Ausschreibung

Auf die öffentliche Ausschreibung hätten dann zwölf Firmen ihr Interesse bekundet, von denen schließlich sechs ein Angebot abgaben. Bauausführende Firma ist die Kutter HTS GmbH aus Helbra in Sachsen-Anhalt. Der Auftrag für den Brückenneubau sei am 1. September erteilt worden. Die geplanten Kosten belaufen sich auf etwa 570.000 Euro, bei einer Förderung der zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 75 Prozent. So kämen Mittel vom Land Thüringen in Höhe von rund 405.000 Euro, verteilt auf einen Förderzeitraum von 2023 bis 2025.

In diesem Jahr seien 100.000 Euro geflossen, weshalb auch mit den Abrissarbeiten des alten Brückenbauwerks begonnen wurde. Ein bereits abgeschlossenes Baugrundgutachten habe ergeben, dass nach Bohrungen – 20 bis 22 Meter tief – kein tragfähiger Baugrund vorhanden sei, berichtet Becht. Daher sei eine Spezialgründung erforderlich, um die geplante Tragfähigkeit von 60 Tonnen zu gewährlichten, so Becht weiter. Die Bauphase werde deshalb auch von einem Baugrundgutachter begleitet.

Nun hofft man, dass man nach der Winterpause im Februar oder März die Arbeiten fortführen kann. Verlaufe alles nach Plan, so solle die Brücke im Sommer kommenden Jahres fertiggestellt werden. Im Zuge der Erneuerung würde sich zudem der Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Helbe-Wipper (TAZ) mit etwa 33.000 Euro für die Verlegung von Trinkwasserleitungen beteiligen, so Kerstin Becht.