Die neue Brücke über den Sumpfbach nimmt Gestalt an. Bis Ende des Jahres sollen die Bauarbeiten an der Verbindungsstraße nach Hohenebra abgeschlossen sein. Aktuell entfernen Erik Uwe Erdenberger-Cölln (links) und Ingolf Schumann von der Spezialfirma Bauunion Wandersleben die Verbau- Spundbohlen, die als Baugrubensicherung dienten. Anschließend werden die Schalung und ein Traggerüst für den Überbau gestellt, die Bewehrung eingebaut und mit Beton verfüllt. Der Verkehr wird an der Baustelle vorbei geführt.