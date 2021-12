Die Brücken über die Helbe in der Linden- und der Rathausstraße von Ebeleben müssen dringend saniert werden. Das Bauwerk in der Rathausstraße ist nur noch eingeschränkt befahrbar.

Brückenbau in Ebeleben verzögert sich

Ebeleben. Warum die Urbachbrücke in Ebeleben erst ein halbes Jahr später fertig werden wird.

Der Ersatzneubau der Urbachbrücke in Ebeleben verzögert sich um rund sechs Monate. Das teilte Bürgermeister Steffen Gröbel (FW) mit. Nach dem Abriss der alten Brücke sei festgestellt worden, dass die Datenlage im Kartenmaterial nicht den Gegebenheiten vor Ort entspricht. Die Planungen einschließlich der Statik hätten überprüft und geändert werden müssen. Zudem habe sich herausgestellt, dass entgegen aller Annahmen das Baufeld einer umfangreichen Delaborierung unterzogen werden musste, da es Hinweise auf eventuelle Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gab. In der vergangenen Woche sei das Baufeld ohne Bombenfund freigegeben, so dass die Arbeiten weitergehen können.