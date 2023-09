Brückentag am 2. Oktober: Landratsamt im Kyffhäuserkreis bleibt geschlossen

Kyffhäuserkreis. Die Ämter und Einrichtungen der Kreisverwaltung sind am Brückentag, 2. Oktober, nicht zu erreichen – mit einer Ausnahme.

Das Landratsamt und die Außenstellen in Sondershausen sowie Artern bleiben am Montag, den 2. Oktober, geschlossen. Auch der Bürgerservice und die Führerscheinbehörde sind an diesem Tag nicht geöffnet. Ebenfalls bleibt das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt mit dem Trichinenuntersuchungslabor geschlossen. Die Kompostieranlage in Allmenhausen ist von der Betriebsschließung des Landratsamtes nicht betroffen und am 2. Oktober von 7.30 Uhr bis 16 Uhr geöffnet.