Brunnenfest, Bauernmarkt, Drohnenvorführung und mehr

In der Salinestadt treffen sich zum Brunnenfest die Hoheiten der Region: darunter selbstredend auch Salzprinzessin Lena I., die vergangenes Jahr neu gekrönt wurde.

Kyffhäuserkreis. Eine Übersicht über die Veranstaltungen im Kyffhäuserkreis findet sich hier.

Das erste August-Wochenende hält für viele Geschmäcker etwas bereit. Eine Übersicht über die Veranstaltungen findet sich hier.

Artern feiert Brunnenfest

Am Wochenende steht für die Salinestädter und alle Interessierten mit dem Brunnenfest einer der Jahreshöhepunkte bevor. Drei Tage lang wird im Salinepark gefeiert. Der Startschuss fällt bereits Freitag um 16 Uhr. Dann öffnen auch die Fahrgeschäfte.Um 19 Uhr am 4. August wird das 250. Brunnenfest auf der Freilichtbühne offiziell eröffnet; kurz danach erklingen Lieder des Schalmeien-Orchesters Artern. Für jeweils 19.30 und 20.30 Uhr ist ein Schaukampf des AC Germania angesetzt; ab 20.15 Uhr wollen die „Destiny’s Dancers“ mit einer Showtanz-Vorführung die Herzen der Zuschauer erobern. Im Saline-Festzelt wird ab 20 Uhr musikalisch unterhalten.

Tanzen verbindet Generationen: hier Mitglieder beim Weihnachtstanz des Country-Clubs Eastside, der an diesem Wochenende sein 30. Jubiläum feiert. Foto: Michaela Neugebauer (Archiv)

Samstag und Sonntag eröffnen die Fahrgeschäfte jeweils um 11 Uhr. Zu den Höhepunkten gehört unter anderem der Klabautermann-Auftritt, die samstags ab 19 Uhr auf der Freilichtbühne eine Santiano-Tribute-Show zum Besten geben. Im Festzelt wird am 5. August von 11 bis nach 20 Uhr für Stimmung gesorgt, etwa mit einer Kinderdisco (13 Uhr), einem Puppentheater (15 Uhr) und Livemusik. Im Stadion findet am Samstag ab 15 Uhr außerdem ein Fußballspiel des VfB Artern gegen FC Erfurt Nord statt.

Stadtradeln in Artern

Artern nimmt am Samstag zum elften Mal am Städtewettbewerb von enviaM und MITGAS teil. Beim Arterner Brunnenfest stehen von 12 bis 18 Uhr jeweils ein Kinder- und ein Erwachsenenfahrrad an der Saline 5 (Salinepark) bereit. Jeder Festbesucher kann maximal zehn Minuten, Kinder zweimal fünf Minuten mitradeln.

Wieder Bauernmarkt in Braunsroda

Am 5. August lockt der regionale Bauernmarkt auf den Gutshof von Bismarck.

Von 10 Uhr bis 15 Uhr öffnen sich die Türen zum Gutsgelände, der diesmal vor allem Gemüse parat hält. Unter den Vermarktern aus Landwirtschaft, Gärtnerei und Handwerk befindet sich ebenfalls ein Messerschleifer aus dem Südharz. Auch zwei Käsestände bieten Ihre Produkte an.

Flohmarkt in Bad Frankenhausen

Antikes, Altes und Kurioses gibts am Samstag ab 10 Uhr auf dem Flohmarkt vor dem „White pig“.

Schernberger feiern Vereinsgeburtstag

Der Fußballsportverein (FSV) Schernberg feiert seinen 75. Geburtstag am 5. August. Dazu wird es um 15 Uhr auf dem Sportplatz ein Fußballspiel der FSV Allstars gegen das Traditionsteam des FC Rot-Weiß Erfurt geben, informiert Matthias Pelzer vom FSV unsere Redaktion.

Außerdem wird es bereits ab 13 Uhr ein buntes Fest rund um das Vereinsjubiläum geben, das bis zum Abend dauern soll. So stehen eine Hüpfburg und XXL-Fußballdart bereit, auch die Kegelbahn wird für ein Turnier genutzt. Kinder können sich schminken lassen und am Malwettbewerb teilnehmen.

Den Angaben zufolge ist für das leibliche Wohl und musikalische Umrahmung mit DJ Uwe gesorgt. Bierwagen und die beliebte Cocktail-Bar haben ebenfalls geöffnet. Der FSV Schernberg freut sich laut Matthias Pelzer auf viele Gäste zum Vereinsjubiläum.

Line Dance und Höhenfeuerwerk in Heldrungen

Der Countryclub Eastside e. V. Heldrungen feiert am 5. August im Baumgarten in Oldisleben ab 11 Uhr sein 30-Jähriges.

Ab Vormittag steht Dirk’s Feldküche bereits, ab 13 Uhr wird mit buntem Programm mit Line Dance, Kaffee, Kuchen, Hüpfburg, Rummel, Kinderschminken, Tombola unterhalten. Der Tanzabend startet 20 Uhr. Zum Clubjubiläum gibts später zum Abend ein Höhenfeuerwerk.

Feuerwehr lädt nach Günserode

Zum traditionellen Feuerwehrfest auf dem Günseröder Heimatfestplatz lädt der Feuerwehrverein des Ortes am Samstag. Los geht es ab 15 Uhr mit vielen Angeboten, informierte der Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Günserode, Mario Focke. Für die kleinen Gäste gibt’s Hüpfburg, Kinderschminken, Dosenschießen und Luftballonknoten. Als einen Höhepunkt des Festes kündigte Mario Focke die Vorführung der Drohnenstaffel der Freiwilligen Feuerwehr Kyffhäuserland an.

Hier könnten Besucher etwas über die Einsatzmöglichkeiten der Drohnen erfahren und diese auch in Aktion erleben. Ab 20 Uhr startet ein Tanzabend. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Volleyball-Cup in Sondershausen

Am 5. August findet im Bergbad Sonnenblick Sonderhausen ein Beachvolleyball-Turnier statt.