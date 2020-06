Buchladen öffnet am Mittwoch

Am kommenden Mittwoch öffnet in Sondershausen wieder ein Buchladen. Lange mussten sich die Sondershäuser gedulden. Am Ende verschob sich die Eröffnung wegen der Corona-Krise noch weiter. Aber am Mittwoch um 10 Uhr öffnet die Residenzbuchhandlung in der Bebrastraße 31. Auf 87 Quadrametern bietet der österreichische Buchhändler Hans Hoffmann dann Buch-Vollsortiment, ausgewählte Papier- und Geschenkartikel sowie unter dem Motto: „Genuss zum Lesen“ Bio- und Fair-Trade-Produkte an. Zudem werde es einen Bestellservice geben vor Ort, aber auch im Internet.