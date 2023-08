Buchlesung auf der Funkenburg Westgreußen fällt aus

Westgreußen. Die Veranstaltung für Kinder mit Autorin Johanna Kirschstein auf der Funkenburg muss wegen Krankheit abgesagt werden. Diese anderen Termine stehen bevor.

Die für Samstag, 5. August, angekündigte Kinderbuchlesung mit der Autorin Johanna Kirschstein auf der Funkenburg in Westgreußen ist abgesagt. Die Vorleserin sei erkrankt, teilte Elgina Müller, die Leiterin vom Freilichtmuseum Funkenburg mit.

Natürlich stehe der Nachbau einer germanischen Wehrsiedlung am Wochenende aber für Besucher offen. Hinter den Kulissen laufen dort schon die Vorbereitungen für das Funkenburgfest am 19. und 20. August. Und ebenfalls noch im gerade begonnenen Monat soll es auf der Funkenburg musikalisch zugehen, am 26. August treten nachmittags Musikschüler und am Abend Sängerin und Musikerin Petra Hanstein auf.