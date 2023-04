Bücher und Bier im Kyffhäuserkreis gefeiert

Christoph Vogel über nationale und internationale begangene Tage

Dass am Sonntag, dem 23. April, der „Welttag des Buches“ begangen wird, war mir im Vorfeld bekannt. Ein Termin am Vortag führte mich auf den Sondershäuser Marktplatz, auf dem neben Trödel- und Sammlerartikeln aus gegebenen Anlass auch Literatur in allen Kategorien reichlich zur Auswahl stand.

Da die Bücherregale zuhause bereits randvoll sind, tue ich mich mit Neuanschaffungen etwas schwer. Wenn, dann suche ich ganz gezielt nach einem Exemplar, um eine spezielle Sammlung zu vervollständigen.

Am Samstag hatte ich da leider kein Glück. Es lagern allerdings bei mir noch einige Bücher, die ich bislang aus verschiedensten Gründen noch nicht gelesen habe.

Am Sonntag standen aber nicht ausschließlich das Lesen, die Bücher und Autoren im Fokus. Nein, auch der Tag des deutschen Bieres wurde an diesem Tag begangen. Auch hier – zumindest eine Veranstaltung war mir bekannt – wurde das Ereignis in der Region gefeiert.

Also zum Beispiel gemütlich bei einem Glas Bier im Garten sitzen und ein gutes Buch dabei lesen, so habe ich auch schon zelebriert.