Bürger können Wünsche erfüllen

Auch in diesem Jahr können Menschen mit Herz wieder Weihnachtswünsche von Kindern und Jugendlichen erfüllen. Ab dem kommenden Montag, dem 25. November, steht in der Ebelebener Filiale der Kyffhäusersparkasse zum sechsten Mal ein Wunschweihnachtsbaum mit den Wünschen von Jugendlichen aus Ebeleben und Helbedündorf, die sich in besonderen Lebenssituationen befinden oder sich durch schulische Leistungen, beziehungsweise durch ihr Engagement verdient gemacht haben. Wer helfen möchte, der kann einen der Wunschzettel vom Baum pflücken, den Wunsch erfüllen und anschließend bis zum 13. Dezember das Geschenkpäckchen wieder in der Sparkasse abgeben. Die Geschenke sollten pro Kind eine Obergrenze von 25 Euro nicht überschreiten. Als Höhepunkt findet im Dezember eine Weihnachtsfeier mit allen Kindern und Jugendlichen sowie deren Eltern statt. Bei Kaffee, Kakao und Stollen wird der Weihnachtsmann persönlich die Geschenke den Kindern überreichen. Im vergangenen Jahr konnten auf diese Weise die Wünsche von 21 Kindern erfüllt werden.