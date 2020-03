Bürger putzen Straßen und Plätze

Gemeinsam befreien die Bewohner des Kyffhäuserkreises bald wieder ihre Städte und Dörfer vom Winterdreck. Für den Frühjahrsputz gibt es in vielen Kommunen bereits feste Termine. Manchmal mündet die Saubermachaktion auch in gesellige Runden auf frisch gereinigten Straßen und Plätzen.

Eine kleine kulinarische Stärkung mit Bockwurst und Brötchen erwartet die fleißigen Müllsammler am 4. April bei der Feuerwehr Sondershausen Mitte auf der Gänsespitze. Dort soll die Putztour durch die Sondershäuser Innenstadt enden, die um 9.30 Uhr auf dem Marktplatz von Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) gestartet wird. Auf dem Weg über den Trinitatisplatz, den Gottesacker und den Volksplatz bis hin zur Gänsespitze sammeln die freiwilligen Teilnehmer auf den Wegen und Grünflächen.

Bei der Aktion „Saubere Stadt“ soll aber nicht nur die Innenstadt vom Müll befreit werden. Auch in den Ortsteilen würden wieder Sammelplätze eingerichtet, teilt die Stadtverwaltung mit. Dort würden die Ortsteilfeuerwehren ein kleines Dankeschön für die emsigen Frühjahrsputzer bereithalten. Jeder könne mitmachen und durch tatkräftige Unterstützung für ein sauberes und ordentlicheres Stadtbild von Sondershausen und den Ortsteilen sorgen.

Schüler aus Grund- und Gemeinschaftsschule und sogar Kinder aus dem Kindergarten wollen sich in Ebeleben beim Tag der Umwelt am 24. April am Frühjahrsputz beteiligen. Wie von Bürgermeister Steffen Gröbel (Freie Wähler/ CDU) weiter zu erfahren war, sei die Anregung für die Aktion sogar direkt von der Gemeinschaftsschule gekommen. „So könnten die Schüler aktiv Umweltschutz betreiben“, gibt Gröbel die Begründung der Schulleiterin weiter. Von 9 bis 19 Uhr können sich aber auch alle anderen Ebelebener am Stadtputz beteiligen. Jugendklub und Feuerwehr hätten ihre Hilfe zugesagt, so der Bürgermeister.

Traditioneller Frühjahrsputz in der Kernstadt und den Ortsteilen von Bad Frankenhausen soll am 28. März sein, wie der Veranstaltungskalender zeigt. Da ist an vielen Stellen ordentlich was los. Im vergangenen Jahr wurden um die 600 Einwohner gezählt, die sich beteiligten. Es gibt manche Vereine und Institutionen, die schon seit einigen Jahren „ihre“ Stelle haben, wo sie mit Besen, Harke und Hacke in Aktion sind.

Einen Tag, an dem die Stadt zum Frühjahrsputz aufruft, gibt es in Roßleben-Wiehe nicht, wie Bürgermeister Steffen Sauerbier (SPD) berichtete. Das sei auch in Zukunft nicht geplant. Aber es gebe allerlei private Initiativen.

In Artern ruft das Projekt Thinka für den 4. April zum Frühjahrsputz auf. Es habe von der Fraktion Die Linke im Stadtrat den Vorschlag gegeben, an diesem Tag eine gemeinsame Aktion in allen Ortschaften der Stadt durchzuführen, sagte Bürgermeister Torsten Blümel (Die Linke), das aber habe man mehrheitlich im Rat abgelehnt.