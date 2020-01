Bürgerbegehren gegen Schulneubau in Bendeleben

Bürger aus Kyffhäuserland wollen verhindern, dass die neue Grundschule für ihren Einzugsbereich im Ortsteil Bendeleben gebaut wird. Gegen das vom Schulträger, dem Kyffhäuserkreis, bereits beschlossene Vorhaben wollen die Gegner jetzt mit einem Bürgerbegehren vorgehen. Den Antrag auf ein solches Verfahren haben sie bei der Kreisverwaltung gestellt. Das geht aus einer Mitteilung vom Rottlebener Ortsteilbürgermeister und Kreistagsmitglied Mario Merten (Freie Wähler) hervor. Merten ist als eine von zwei Vertrauenspersonen an den Vorbereitungen für das Bürgerbegehren beteiligt.

Eingereicht wurde der Antrag von Malte Ebeling aus Seega. Im Landratsamt liegt er vor, wie Heinz-Ulrich Thiele, der Sprecher der Kreisverwaltung am Dienstag auf Nachfrage bestätigte: „Wir haben jetzt vier Wochen Zeit zu prüfen, ob der Antrag zulässig ist.“ Fristgerecht sei er gestellt, könne er bereits einschätzen. Das Schreiben trage den Eingangsstempel vom 16. Januar. Der Antrag müsse innerhalb von vier Wochen nach Bekanntmachung des Beschlusses, gegen den vorgegangen werden soll, gestellt werden. Der Kreistagsentscheid war am 20. Dezember veröffentlicht worden. Der Antrag erfülle auch ein zweites Kriterium: Der Schulbauentscheid, gegen den sich das Begehren richtet, liegt tatsächlich im Wirkungsbereich von Kreistag und -verwaltung. Damit entfällt der Grund, mit dem ein Versuch, auf Gemeindeebene in Kyffhäuserland ein Bürgerbegehren zu starten, abgeschmettert worden war. Die Kommune ist für den Schulneubau nicht zuständig. Der Gemeinderat konnte den Antrag damals abweisen. Am Mittwoch soll der jetzt beim Kreis vorliegende neue Antrag in einer Runde mit Juristen innerhalb der Kreisverwaltung besprochen werden.

Neues Schulgebäude soll am Seegaer Weg oder in Rottleben stehen

Mit dem Bürgerbegehren soll erreicht werden, dass der Kreistagsbeschluss vom 4. Dezember, die Schule in Bendeleben neu zu bauen, aufgehoben wird. Darüber hinaus wollen die Antragssteller, dass sich die Bürger dafür aussprechen, ein neues Schulgebäude auf dem bereits im Kreistag diskutierten Standort am Seegaer Weg oder auf einem alternativen Grundstück in Rottleben zu errichten. Die Antragsteller halten den Bauplatz in Bendeleben für ungeeignet. In der Begründung für ihr geplantes Bürgerbegehren heißt es: „Die Grundstücke in Rottleben und Bendeleben wurden bei der Standortermittlung immer als gleichwertig bezeichnet. Wobei in Rottleben 300 Quadratmeter Fläche mehr zur Verfügung ständen.“

Mit dem simplen Grundstücksvergleich hoffen Rottlebener und Bewohner benachbarter Orte in der Frage des Schulstandortes bei möglichst vielen Bürgern des Landkreises zu punkten. Die nämlich müssten letzten Endes entscheiden, wo die neue Schule gebaut werden soll, wenn der Antrag auf das Bürgerbegehren zum Erfolg führt. Ob die Bürger aber überhaupt gefragt werden, steht frühestens in drei Monaten fest. Das liege am fest vorgegebenen Verfahren, erklärt Thiele. „Wenn Verwaltung und Kreistag den Antrag für zulässig erklären, beginnt ein Zeitraum von vier Monaten, in dem Unterschriften von Bürgern gesammelt werden müssen, die das Bürgerbegehren unterstützen. Sieben Prozent aller Wahlberechtigten im Landkreis müssen dafür unterzeichnen, damit es zum Bürgerentscheid über die eigentliche Frage kommen kann“, schildert der Kreissprecher das Prozedere.

Das langwierige Verfahren könnte nun die Pläne der Kreisverwaltung, in diesem Jahr bereits mit der Planung für den Schulneubau zu beginnen, zurückwerfen. Offen ist zudem, ob das Land Thüringen die in Aussicht gestellten Fördermittel weiter bereit hält, wenn ein Bürgerbegehren das Vorhaben neu in Frage stellt.