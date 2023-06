Bürgerbus als Lückenschluss für Ortsteile von Bad Frankenhausen

Ob zum Arzt, zum Einkaufen, ins Museum, in die Bibliothek, in die Apotheke oder einfach zum Wandern und Flanieren: Der Bürgerbus in Bad Frankenhausen hat nach knapp drei Jahren viele Stammfahrgäste und Margit Uthleb ist eine der Ehrenamtlichen im 23-köpfigen Fahrerteam.