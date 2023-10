Hohenebra. Veranstaltung in Hohenebra zum Umbau des Bahnübergangs.

Der geplante Umbau des Bahnübergangs an der Straße zwischen Hohenebra und B 249 ist Thema eines Bürgerdialogs, zu dem die Deutsche Bahn am 17. Oktober um 17 Uhr in die Gaststätte „Mary’s Restaurant & Bar“ in Hohenebra einlädt. Der Bahnübergang an der Kreisstraße 519 soll verschwinden und eine Eisenbahnbrücke über die abgesenkte Straße gebaut werden, so die Bahn. Für die Arbeiten wird die Kreisstraße voll gesperrt.