Sondershausen. Die Stadtratssitzung in Sondershausen können Bürger am 14. Mai nur aus einem Nebenraum verfolgen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bürgerfragen an Stadtrat nur schriftlich

Wenn kommenden Donnerstag die Stadträte zukommen, dann werden sie zwar im Carl-Schroeder-Saal Platz nehmen aber mit veränderter Sitzordnung. Um den wegen der Corona-Pandemie erforderlichen Abstand und die Hygienemaßnahmen einhalten zu können, werde umgeräumt, erklärte Bürgermeister Steffen Grimm (pl). Von der Bühne werden der Bürgermeister und der Stadtratsvorsitzende die Sitzung leiten. Statt nebeneinander an Tischen im Saal Platz zu nehmen, werden die Mitglieder des Stadtrats einzeln in zwei langen Reihen mit ausreichend Abstand sitzen. Für die Mitarbeiter der Verwaltung werden Stühle hinten im Saal aufgestellt. Die Ortsteilbürgermeister erhielten Einzelplätze auf der Empore. Für Gäste stehe der Vereinsraum neben dem Saal zur Verfügung, so Grimm. Dorthin soll die Sitzung übertragen werden. Eine Bürgerfragestunde werde überdies ermöglicht. Allerdings müssen alle Anfragen bis 11. Mai schriftlich bei der Stadtverwaltung eingereicht werden (postalisch an Stadtverwaltung Sondershausen, Sekretariat des Bürgermeisters, Markt 7, 99706 Sonderhausen) oder (per E-Mail stadtrat@sondershausen.de). Sie werden in der Sitzung behandelt.

Stadtratssitzung am 14. Mai, 18 Uhr, Carl-Schroeder-Saal, Sonderhausen