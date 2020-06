Sondershausen. Eine Gesprächsrunde für Mitglieder und Bürger bietet die Wählervereinigung Neue Unabhängige Bürgerinitiative (Nubi) am Dienstag, 16. Juni, an.

Sondershausen: Bürgergespräch mit der Nubi

In Vorbereitung der Stadtratssitzung am 18. Juni lädt der Vorstand der Wählervereinigung Neue Unabhängige Bürgerinitiative (Nubi) um 18.30 Uhr in den Vereinsraum des Carl-Schroeder-Saals in Sondershausen ein. Ein Thema könnte der Vorschlag des Nubi-Vorsitzenden und Mitgliedes des Stadtrats, Gerhard Axt, sein, den Betrieb der Bebraer Teiche nicht neu zu vergeben, sondern durch die Stadtmarketing GmbH ausführen zu lassen. Die Stadt will die das Naturbad verkaufen, nachdem sich trotz Ausschreibung kein neuer Betreiber gefunden hat. Der Verkauf soll allerdings an die Bedingung geknüpft sein, einen öffentlichen Badebetrieb zu gewährleisten.