Bund gibt Geld für Mehrzweckhalle in Keula

Mit 405.000 Euro will der Bund die Sanierung der Mehrzweckhalle in Keula unterstützen. Das teilte Bundestagsabgeordneter Manfred Grund (CDU) mit. Das Geld stammt aus dem kommunalen Investitionsprogramm, das der Haushaltsausschuss des Bundestages in dieser Woche freigegeben hat. Rund 200 Millionen Euro stellte er insgesamt für Projekte in den Städten und Dörfer der Bundesrepublik zu Verfügung.

„Ich freue mich, dass die Sanierung der Sport- und Mehrzweckhalle in Helbedündorf mit 405.000 Euro berücksichtigt wird“, erklärte Grund. Des Bundestag hatte jetzt eine Aufstockung der Haushaltsmittel für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ beschlossen, weil dessen Budget im Jahr überzeichnet war. Die Auswahl der jetzt bewilligten Projekte erfolgte auf Basis der Bewerbungen von 2018, teilte Abgeordneter Grund mit.