Bundeswehr lädt zum Austausch nach Bad Frankenhausen ein

Bad Frankenhausen. Am 24. August Sicherheitspolitischer Abend zum Thema Mali in Bad Frankenhausen.

Zehn Jahre lang war die Bundeswehr in Mali stationiert, jetzt ist das Ende des aktuell größten Auslandseinsatzes besiegelt. Bis Mai 2024 soll der Abzug erfolgen. Der Bundeswehreinsatz in Mali ist auch das Thema der nächsten „Sicherheitspolitischen Veranstaltung“, zu der das in Bad Frankenhausen stationierte Versorgungsbataillon 131 Interessierte am 24. August, um 18 Uhr, in die Rotbart-Arena in Bad Frankenhausen einlädt.

„Die Referenten, der stellvertretende Kommandeur Oberst Beiser vom Landeskommando Baden-Württemberg als ehemaliger Kontingentführer sowie Oberleutnant Lange als Offizier für die militärische Sicherheit des Versorgungsbataillons 131, geben hierzu einen Einblick in die aktuellen Einsätze der Bundeswehr mit Schwerpunkt auf dem Einsatz im Sahelstaat Mali und schildern hier auch persönliche Eindrücke“, kündigt Presseoffizier Oberleutnant Christian Frost an. Wobei auf dem derzeit laufenden Abzug der Truppe und der Rückführung des Materials vom afrikanischen Kontinent ein besonderes Augenmerk liege.

Im Anschluss wird wie immer zu einer offenen Diskussionsrunde bei Getränken und kleinen Speisen eingeladen.