Bundeswehrverband ehrt Reservisten

Eine erfolgreiche Jahresbilanz konnte der Vorsitzende der Kameradschaft Ehemalige, Reservisten und Hinterbliebene (KERH) Nordthüringen im Deutschen Bundeswehr Verband, Hauptmann a.D. Hans-Jürgen Hoffmann, bei der Jahresabschlussfeier im Reiterhof Nucke in Sondershausen präsentieren. Die gute Mitgliederbeteiligung und die Aktivitäten des Verbands würdigte besonders der Bezirksvorsitzende im Landesverband Ost des Deutschen Bundeswehrverbandes Oberstabsfeldwebel a.D. Andreas Voigt (Erfurt). Gleich mehrere Ehrungen standen bei der Feier im Blickpunkt: Jeweils mit der Verdienstnadel in Bronze wurden Stabsfeldwebel a.D. Michael Müller und Hauptmann a.D. Eberhard Meister ausgezeichnet. Eine Dankurkunde des Bundesvorsitzenden erhielt Obermaat d. R. Andreas Atzrodt; die Dankurkunde des Landesvorsitzenden bekam Hauptmann a.D. Dieter Lücke.

Natürlich konnte die nordthüringische Kameradschaft auch Schützenleistungen würdigen. Denn nach einem bereits Ende Oktober auf dem Schießstand in Neustadt/Harz durchgeführten Kleinkaliber-Schießen wurden den Siegern nun in Sondershausen die Wanderpokale überreicht: den Damenpokal holte sich Kameradin Ines Müller, die begehrte Männer-Trophäe, den Lutz-Jaroschewsky-Pokal, bekam Hauptmann a.D. Lothar Girschele.

Der Vorsitzende Hans-Jürgen Hoffmann erinnerte in seinem Jahresrückblick mit Bildern an Aktivitäten und gab einen Ausblick auf die Vorhaben 2020. Neben Informationsveranstaltungen zu Einrichtungen und dem Sozialdienst der Bundeswehr sowie schießsportlichen Veranstaltungen organisiert die Kameradschaft auch gesellige Treffen und Ausflüge. In diesem Jahr sind ein Besuch des Bundestags in Berlin geplant und der Verband wird sich mit einer Mannschaft und einem Infostand an der 6. Europameisterschaft der Schwarzpulverkanoniere in Sondershausen beteiligen.

Die KERH Nordthüringen war im Februar 2016 durch den Zusammenschluss der örtlichen Kameradschaften Sondershausen und Nordhausen gebildet worden. Seit November 2018 sind auch die Kameradschaft Mühlhausen und seit März 2019 die Kameradschaft Bad Langensalza angegliedert.