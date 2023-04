Über den Ostermarkt auf dem Bismarckschen Gut in Braunsroda, mit dem am Samstag traditionell die Saison der Bauernmärkte auf dem Gutshof eröffnet wurde, schlenderten viele Hundert Besucher.

Bunter Trubel beim Ostermarkt in Braunsroda

Braunsroda. Hunderte Besucher beim Auftakt für die Bauernmarktsaison auf Gut Braunsroda

Obwohl es zwischendurch mal ein wenig nieselte, schlenderten unentwegt Besucher über den Ostermarkt auf dem Gut der Familie Bismarck in Braunsroda. Viele hatten schon gewartet, dass der Osterhase gemeinsam mit der Heldrunger Zwiebelprinzessin Anna I. den bunten Trubel traditionell um zehn Uhr mit der Marktglocke einläutete. Etwa 45 Händler boten auf dem Gutshof ihre Waren und Dienste an. Erstmals war auch ein Messerschleifer aus dem Südharz dabei.

Auch die Hoheit und der Osterhase drehten ein paar Runden zwischen den Marktständen, und das Langohr verteilte dabei Süßigkeiten und bunte Eier an die Kinder unter den Gästen.

Mit dem Ostermarkt begann wieder die Saison der monatlichen Bauernmärkte auf dem Gut.