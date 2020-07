Mit dem Schülerferienticket sind Schüler aus dem Kyffhäuserkreis in den Sommerferien auch unabhängig von ihren Eltern mobil.

Kyffhäuserkreis. Zwei verschiedene Angebote für Schülerferienticket gibt es für die Sommerferien in Thüringen.

Bus- und Bahnticket für Schüler in den Ferien

Die Thüringer Nahverkehrsunternehmen bieten auch in diesem Jahr wieder ein Schüler-Ferienticket für die Sommerferien an. Mit dem Ticket können Schüler sechs Wochen lang mit Bus, Bahn und Straßenbahn unterwegs in Thüringen sein und Schwimmbad, Zeltplatz, Kletterpark, Freunde oder Verwandte sowie viele andere Ziele auch unabhängig von den Eltern erreichen.

Für einmalig 29 Euro können Schüler beliebig oft alle Busse, Nahverkehrszüge (zweite Klasse) und Straßenbahnen der beteiligten Verkehrsunternehmen nutzen. Wer nur mit dem Bus fahren möchte, kann bei den teilnehmenden Regionalbusunternehmen für 15 Euro das Schüler-Ferienticket Mini kaufen. Beide Tickets gelten in den Thüringer Sommerferien vom 18. Juli bis 30. August.

Unter www.sft-thueringen.de wird neben den Details zu den Ticketangeboten auch über Ausflugsziele und Veranstaltungstipps informiert. Mit dem integrierten Routenplaner, der auch für Smartphones und Tablets optimiert ist, lässt sich die Reise zum Ausflugsziel schnell und unkompliziert planen.