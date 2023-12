Busumleitung wegen Bahnbaustelle wird über Thalebra führen

Hohenebra An der geplanten Umleitung für Busse nach Hohenebra wird festgehalten. Mit Beginn der Baumaßnahme für die Bahnbrücke auf der Kreisstraße werden Busse über eine Nebenstraße In Thalebra geleitet. Anwohner hatten auf eine alternative Ausweichroute gedrängt.

Die Streckenführung für den Busverkehr nach Hohenebra bleibt für die geplante Bahnbaustelle auf der Kreisstraße 519 wie geplant. Das teilte die Stadtverwaltung Sondershausen auf Nachfrage mit. Die Umfahrung für Busse über die B249 und die B4 im Graß, die nach Hinweisen von Anwohnern noch einmal geprüft worden sei, sei so nicht möglich, teilte die Stadt mit. Die gesamte zeitliche Taktung von Anschlussbussen sei bei einer so weiträumigen Umfahrung nicht zu halten, hieß es zur Begründung.

Für den geplanten Bau einer Eisenbahnüberführung auf der Straße von Hohenebra zur B 249 muss diese komplett gesperrt werden. Bis Dezember 2024 sind die Arbeiten geplant. Der Bahnübergang inklusive der Halbschrankenanlage werde zurückgebaut und eine neue Brücke entstehen, sodass Bahn und Straße sich hier nicht mehr kreuzen.

Sperrung der K519 nach Weihnachten geplant

Als offizielle Umleitungsstrecke wird der Fahrzeugverkehr für den Zeitraum der Baumaßnahme über die beiden Bundesstraßen geführt. Anwohner sollen die Verbindungsstraße Zum Flachsteich über Thalebra nutzen. Auch Rettungsfahrzeuge und Busse sollen die Nebenstraßen benutzen.

In der Einwohnerversammlung im Oktober zum Bauvorhaben stand der Plan schnell in der Kritik. Zu schmal seien die Straßen in diesem Bereich, um einen zweispurigen Verkehr zu ermöglichen, lauteten die Einwände der Einwohner aus Hohen- und Thalebra. Die Humboldtstraße ist eng, vor allem die Kurven lassen keine Begegnung von Fahrzeugen geschweige denn einem Bus zu, hieß es. In Hohenebra würde der Verkehr in einer Richtung direkt an der Grundschule vorbeilaufen. Dass die Straße Zum Flachsteich auch als Schulweg genutzt wird und keinen Fußweg hat, waren weitere Kritikpunkte. Für den Radverkehr des überregionalen Unstrut-Werra-Radwegs, der ebenfalls über den Flachsteich läuft, soll es eine Ausweichroute geben.

Ausweichbuchten auf der schmalen Verbindungsstraße hat die Bahn als Bauträger bereits geplant. Die Sperrung der K 519 soll nach Weihnachten beginnen. Die bauvorbereitenden Maßnahmen sind laut Bahn im ersten Quartal 2024 geplant. Im April sollen dann die Hauptbaumaßnahmen starten. Für Juli kommenden Jahres sind die Gleisarbeiten vorgesehen. Die Brücke wird laut Zeitplan im September 2024 eingeschoben. Bis Dezember sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.