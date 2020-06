Sondershausen. Ein Bürgergespräch bieten am Donnerstag der SPD-Bundestagsabgeordnete Carsten Schneider und SPD-Politiker aus dem Landkreis in Sondershausen an.

Carsten Schneider auf Tour

Die Bustour „Gekommen, um zu hören“ der SPD-Bundestagsfraktion macht am Donnerstag, 4. Juni, in Sondershausen Station. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion und Thüringer Bundestagsabgeordnete, Carsten Schneider, wird in der Zeit von 10.30 bis 12.30 Uhr am Infostand am Musikantenbrunnen in der Sondershäuser Fußgängerzone Rede und Antwort stehen. Ebenfalls für Anregungen und Fragen stehen die stellvertretende Landesvorsitzende der SPD-Thüringen, Antje Schneider-Hochwind und die Ortsvereinsvorsitzende der SPD-Sondershausen, Anne Bressem, sowie weitere Kommunalpolitiker der Kyffhäuser-SPD am Infostand bereit. Auf die aktuell gültigen Vorgaben des Infektionsschutzes wie Mund-Nasen-Schutz und die Abstandsregel von mindestens 1,50 Meter, wird hingewiesen. Diese gelten auch für den Besuch am Informationsstand.