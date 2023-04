Bad Frankenhausen. Ostereier und Gespräche über Politik in Bad Frankenhausen

Die CDU Bad Frankenhausen steht an diesem Donnerstag, 6. April, mit einem Stand auf dem Marktplatz in Bad Frankenhausen. Traditionell gibt es Ostereier, neu dazu ist eine kleine Überraschung für den Garten, teilt Bad Frankenhausens CDU-Ortsvorsitzende Silvana Schäffer in ihrer Ankündigung mit. „Wir freuen uns auf Gespräche rund um die ganz großen Themen, aber vor allem zur Politik vor Ort“, so Schäffer.