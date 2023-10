CDU-Stammtisch mit Manfred Grund in Bendeleben

Manfred Grund, hier beim Kreisparteitag der CDU Eichsfeld in Büttstedt, ist am 1. November Ehrengast beim CDU-Stammtisch in Bendeleben.

Bendeleben. Der Ortsverband Kyffhäuserland empfängt seine Gäste in der Orangerie.

In Vorbereitung auf das Superwahljahr 2024 sowie zum Austausch über weitere Themen heißt die CDU Kyffhäuserland am Mittwoch, dem 1. November, zum Ortsverbandsstammtisch in der Orangerie Bendeleben, Burgstraße 4, interessierte Bürger sowie Parteimitglieder willkommen. Laut Mitteilung des Ortsverbandsvorsitzenden Michael Koch wird an diesem Abend der Bundestagsabgeordnete Manfred Grund als Ehrengast erwartet. Mit ihm wolle man über die Schwerpunkte sprechen, die derzeit für ihn im Bundestag auf der Agenda stünden, darüber, wie sich die CDU als stärkste Oppositionspartei für die Belange der Thüringer Bürger einsetzen könne und wie sich die Beschlüsse der Ampel-Koalition auch in Kyffhäuserland auswirken könnten. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.