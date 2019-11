Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Chance für junge Künstler auf Biennale-Preise

Die Kinder aus dem Panorama-Kinderzeichenkurs in Bad Frankenhausen arbeiten seit einiger Zeit an Werken für die Jugendkunst-Biennale. Für diese Wettbewerb können junge bildende Künstler aus ganz Nordthüringen im Alter zwischen 6 und 25 Jahren noch bis Ende Januar Werke einreichen, wie Fred Böhme, Kunstpädagoge im Panoramamuseum mitteilt. Die von einer Jury ausgewählten Preisträger-Stücke werden dann im Juni und Juli 2020 im Kunsthof Friedrichsrode ausgestellt.

Momentan, so Böhme, „landschaftern“ die Zeichenkurs-Kinder sie mit Acrylfarben auf Leinwand, mit breitem Pinsel oder Malspachteln. Sie versuchen die Schlachtberglandschaft malerisch einzufangen. Doch der herbstgraue Himmel, das sich dauernd ändernde Licht in der Landschaft, das malerische Abstrahieren vom Gesehenen, wie auch die ungewohnten Malmaterialien stellen nach Ansicht des Kunstpädagogen eine echte Herausforderung für die jungen Künstler dar: Wie mischt man eigentlich diese Nuancen in Grau, Grün und Gelbbraun? Wie stellt man einen farbigen Zusammenhang her?

Vom 22. bis 26. und vom 29. bis 31 Januar können eigene Kunstwerke im Regionalmuseum Bad Frankenhausen oder bei Fred Böhme im Panorama Museum oder in der Touristinfo in Sondershausen für die Jugendkunst-Biennale eingereicht werden. Eine Jury aus Künstlern, Kunsterziehern, Museumsfachleuten und Schülern wählt die besten 100 Werke für die Ausstellung im Künstlerdorf Friedrichsrode und in vier Kategorien die drei Spitzen-Werke für attraktive Geld und weitere Sonderpreise. Alleinige Kriterien für die Preiswürdigkeit seien die künstlerische Qualität und Originalität der eingereichten Arbeiten, erklärt Böhme.

Zur Ausstellung m Kuhstall, dem Ausstellungs- und Veranstaltungsort des Kunsthofes Friedrichsrode) erscheint auch ein Katalog, in dem sämtliche ausgestellte Werke abgebildet sind. Der Minister für Kultur des Freistaates Thüringen Benjamin-Immanuel Hoff übernimmt dafür die Schirmherrschaft.

Zugelassen zum Wettbewerb sind Malereien, Grafiken, Handzeichnungen (maximale Größe 100 mal 150 Zentimeter), künstlerische Fotografien (nicht kleiner als 20 x 30 cm), Collagen, Dokumentationen von Performances, kleinere Skulpturen (nicht schwerer als 50 kg) oder Ready-Mades-Kunstobjekte (Bilder sollten wenn möglich gerahmt mit stabiler Aufhängvorrichtung eingereicht werden).

All diese Werke sollten Ausdruck des persönlichen Lebensgefühls, des lustvollen Fabulierens wie auch der Freude beim Erkunden der Welt sein. Am besten sollten die jungen Künstler nach ungewöhnlichen gestalterischen Lösungen suchen, dabei traditionelle künstlerische Techniken innovativ ausloten oder einfach den Umgang mit den verschiedenen Materialien ausprobieren, empfiehlt Böhme. Denn nicht allein technisches Können, sondern auch besondere Kreativität und unkonventionelle Bildlösungen seien Ausdruck künstlerischer Qualität.

Gut lesbar und vollständig ausgefüllte Bewerbungskarten mit allen Informationen zum Kunstwerk und den eigenen Kontaktdaten sollten die Künstler nicht vergessen und sie am besten fest am Kunstwerk montieren.

(Infos/Bewerbungsunterlagen unter www.jugend-kunst-biennale.jimdosite.com)