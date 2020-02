Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Chance für mehr Mobilität

Etwas auf die lange Bank schieben, ist nie ein guter Anfang. Trotz Bedenken hat sich der Stadtrat in Sondershausen am Donnerstag für die Bank entschieden – sogar gleich drei Mitfahrbänke. Die sollen demnächst in Oberspier, Schernberg und Sondershausen aufgestellt werden, damit die Bürger aus den Ortsteilen häufiger in die Kreisstadt gelangen können und zurück und das auch mal am Wochenende und außerhalb der Ferien. Einfach und kostengünstig ist die Idee der Mitfahrbank, während der Ausbau des Nahverkehrs nicht ohne lange Diskussionen zumal mit Blick auf hohe Kosten und fehlende Fahrer nicht nur lange dauern, sondern am Ende aufgrund der Kassenlage nicht finanzierbar wäre.

Die Mitfahrbank könnte auch noch einen weiteren Vorteil bieten. Die Menschen kämen wieder ins Gespräch an der Bank oder im Auto. Ja, die Mitfahrbank ist nichts anderes als Trampen. Dennoch, es wird niemand gezwungen, einzusteigen beim dorfbekannten Raser oder bei jemandem, den man noch nie gesehen hat oder in ein Fahrzeug dessen Räder abzufallen drohen. Man muss wohl Geduld mitbringen bei dieser Art der Fortbewegung. Aber das Schlimmste was am Ende der Idee droht, ist das Desinteresse der Bürger. Die Bank, die funktioniert immer und wenn es zum Ausruhen ist.