Studenten in einem vollen Hörsaal. Infos zum Studium gibt die Agentur für Arbeit Nordhausen in einem Chat.

Kyffhäuserkreis. Beratungsangebot der Agentur für Arbeit Nordhausen am 10. Juni auch für den Kyffhäuserkreis

Chat klärt Fragen zum Thema Studienbewerbung

Die Agentur für Arbeit Nordhausen organisiert am Mittwoch, 10. Juni, von 16 bis 17.30 Uhr einen Chat für Abiturienten in Nordthüringen, bei dem Experten Auskunft zum Thema Studienbewerbung geben. Im Mittelpunkt stehen Fragen wie: Wie bewerbe ich mich um einen Studienplatz? Welche Unterlagen benötige ich? Welche Fristen gelten aktuell aufgrund der Corona-Krise? Welche Änderungen gibt es bei der Zulassung für Medizin? Antworten geben darauf Vertreter von www.hochschulstart.de und der Hochschulrektorenkonferenz sowie Redakteure von www.abi.de.Interessierte loggen sich ab 16 Uhr ein unter http://chat.abi.de und stellen ihre Fragen direkt im Chatraum. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wer zum angegebenen Termin keine Zeit hat, kann seine Fragen vorab an die abi.de-Redaktion richten (E-Mail: abi-redaktion@meramo.de) und die Antworten im Chatprotokoll nachlesen, das nach dem Chat im Internet auf: www.abi.de veröffentlicht wird.