Chefarzt lädt zur Schultersprechstunde in Bad Frankenhausen

Eine Sprechstunde für Schulterpatienten bietet der zertifizierte Schulterchirurg Mohammed Kenawy an der KMG Manniske Klinik in Bad Frankenhausen an.

Bad Frankenhausen. Am Freitag, 24. November 2023, können Patienten ohne Voranmeldung oder Überweisung vorstellig werden.

Am Freitag, 24. November, startet Mohammed Kenawy, Chefarzt der Klinik für Schulterchirurgie an der KMG Manniske Klinik Bad Frankenhausen, eine offene Schultersprechstunde. Die wöchentliche Sprechstunde findet laut Mitteilung immer freitags von 8 bis 11 Uhr in der Klinik, An der Wipper 2, statt. In dieser Zeit können sich Patienten mit Schulterbeschwerden ohne Voranmeldung oder Überweisung vorstellen, heißt es.

Kenawy sei ein mehrfach zertifizierter Schulterchirurg und nehme sich in der Sprechstunde Zeit für die Fragen der Patienten, beispielsweise zu Gelenkerkrankungen der Schulter sowie zu aktuellen Behandlungsmethoden, der Selbsthilfe und des Gelenkersatzes.

