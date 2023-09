Chefarztwechsel an Sondershäuser Klinik

Sondershausen. Dr. Oliver Altenkirch ist neuer Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am KMG Klinikum Sondershausen. Er plant die Gründung eines neuen Zentrums.

Am 1. September nahm Oliver Altenkirch seine Tätigkeit als neuer Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am KMG-Klinikum Sondershausen auf. Er folgt damit auf Frank Reichel, der nach über 20 Jahren am Klinikum in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Laut Kliniksprecher stammt Altenkirch gebürtig aus Berlin, ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Nach beruflichen Stationen in steigender Verantwortung unter anderem in Bückeburg und Minden war er den Angaben zufolge seit 2012 als leitender Oberarzt, Chefarzt und Ärztlicher Direktor im Vivantes-Wenckebach-Klinikum Berlin tätig.

Dort leitete er unter anderem die zertifizierten Zentren für Traumatologie, Endoprothetik sowie Alterstraumatologie, wie der Kliniksprecher mitteilte.

Mit Altenkirch würden die Behandlungsmöglichkeiten am KMG-Klinikum Sondershausen erweitert. „Gemeinsam mit der Klinik für Geriatrie plant er die Gründung und Etablierung eines zertifizierten Zentrums für Alterstraumatologie als fachübergreifendes Versorgungsangebot für ältere multimorbide Menschen“, wird der Ärztliche Direktor Achim von Moltke zitiert.

Vorgänger Frank Reichel wurde in den Ruhestand verabschiedet. Mit ihm gehe nicht nur ein anerkannter Mediziner und ein hochversierter Orthopäde, sondern auch ein geschätzter Kollege, heißt es in der Mitteilung der Klinik.