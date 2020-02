Sondershausen. Der Städtische Jugendclub Wolke 7 wurde am Freitag in der Sondershäuser Burgstraße 7 offiziell eröffnet.

Chillout-Zone in Wolke 7

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Chillout-Zone in Wolke 7

„Den Namen haben sich die Kinder und Jugendlichen selber ausgedacht“, sagt Mareen Biedermann. Gemeint ist die Bezeichnung für den Jugendclub „Wolke 7“, der am Freitag in der Burgstraße 7 in Sondershausen feierlich eröffnet wurde.

Die Fachbereichsleiterin für Soziales bei der Stadt Sondershausen erzählt auch, dass die künftigen Nutzer nicht nur bei der Namensgebung maßgeblich beteiligt waren. So hätten sie auch bei der farblichen Gestaltung der Wände sowie Einrichtung der Räumlichkeiten ihre Wünsche äußern können und ein gewisses Mitspracherecht gehabt. Zudem hätten die Jugendlichen beim Malern und Aufstellen der Möbel fleißig mit angepackt. „Es ist auch genau das, was wir wollten“, so Biedermann. Denn mit dem, was man selber erschafft, könne man sich viel besser identifizieren. Der Jugendclub wird zunächst dienstags und donnerstags, jeweils in der Zeit von 15 bis 19 Uhr, unter Betreuung geöffnet sein. Ansprechpartner ist Stadtjugendpfleger Andy Flehmig. Neben einer gut ausgestatteten Küche stehen unter anderem ein Tischkicker, einige Spiele und eine gemütliche Chillout-Zone zur Verfügung. Was in „Wolke 7“ künftig angeboten beziehungsweise unternommen werde, richte sich in erster Linie nach den Interessen der Kinder und Jugendlichen. Diese würde man zunächst ausloten. Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) ist froh, dass für den Jugendclub geeignete Räume gefunden wurden. Er hofft, dass diese gut angenommen werden, sich hier etwas Positives entwickelt. Auch Eckhard Wehmeier, Geschäftsführer der Wippertal Immobilien, dem Vermieter, gratulierte zur Eröffnung.