Kyffhäuserkreis. Konzerte an allen drei Außenstandorten der Buga in Region Südharz/Kyffhäuser geplant. Nachwuchs soll häufiger auftreten.

Chöre wollen zur Bundesgartenschau singen

Mindestens ein Chorkonzert soll es im Jahr der Bundesgartenschau (Buga) 2021 an jedem der drei Außenstandorte der Großveranstaltung Ebeleben, Bendeleben und Hohenrode geben. Darauf verständigten sich die Mitglieder des Kreischorverbandes Nordthüringen bei ihrer Jahreshauptversammlung in Sondershausen am Samstag. Schon im Mai müssten die Pläne stehen, welcher der verbliebenen 21 Chöre aus dem Verband sich an welchem Auftritt beteiligen will, erklärte Verbandsvorsitzender Steffen Lupprian. Die Buga-Organisatoren bestünden darauf, das Programm langfristig planen zu können. Mindest fünf oder sechs Chöre sollten sich an jedem Konzert beteiligen. Die Auftritte sollen übers Jahr verteilt stattfinden.

Zum Glück könne der Verband in Nordthüringen nach wie vor auf eine große Zahl an Klangkörpern zurückgreifen, um solche Herausforderungen wie die Buga-Konzertreihe zu bewältigen. Allerdings habe man im zurückliegenden Jahr mit dem Gesangsverein Abtsbessingen und dem Chor Roßleben-Ziegelroda auch wieder zwei Mitglieder verloren. Im Moment singen rund 440 Erwachsene in den Chören des Verbandes. Der vertritt laut Lupprian außerdem etwa 110 jugendliche Sangesfreunde. Diesen Nachwuchs noch stärker ins laufende Konzertprogramm einzubinden hat sich der Verband vorgenommen. Bisher sei es immer ein Problem gewesen, dass die Chöre an Schulen gebunden sind und deshalb Auftritte an Wochenenden schwer zu organisieren waren. Deshalb wollen die Chorverbandsmitglieder nun versuchen, die Eltern der jungen Sänger stärker mit einzubinden. Diese könnten dann bestenfalls außerhalb des schulischen Rahmens selbst mit dafür sorgen, dass ihre Kinder an Chortreffen teilnehmen können. Darüber hinaus will Lupprian auch anstoßen, dass sich die Chorvereine selbst stärker engagieren, eigene Jugendsparten aufbauen und diese dann auch mit in die Auftrittsserien übers Jahr einbinden. Eine gute Gelegenheit, junge Sänger einzubinden, böte das Kreischortreffen, das der Albert-Fischer-Chor aus Sondershausen in diesem Jahr ausrichtet. Der Chor feiert sein 75. Jubiläum.