Chor tritt nach Proben im Kyffhäuserkreis im Bundestag auf

Der Landesjugendchor Thüringen wurde vor der Kulisse des Bauernkriegspanoramas in Bad Frankenhausen gefilmt.

Kyffhäuserkreis. Der Landesjugendchor Thüringen wird am 14. November in Berlin singen. Die Veranstaltung wird im Fernsehen übertragen.

Zur Gedenkveranstaltung im Bundestag anlässlich des Volkstrauertags wird am Sonntag, 14. November, der Landesjugendchor Thüringen auftreten. Einstudiert haben deren Mitglieder den Auftritt in der Landesmusikakademie in Sondershausen.

Zusätzlich wurde ein Film aufgenommen vor dem Monumentalgemälde im Panorama Museum Bad Frankenhausen, falls der Auftritt wegen der Pandemie abgesagt werden müsse. Zu sehen ist der Chor am Sonntag im Fernsehen. Das Gedenken wird live von 13.30 bis 14.30 Uhr in der ARD übertragen, teilte der Projektleiter des Landesjugendchors Christoph Caesar mit.

TA-Newsletter für den Kyffhäuserkreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zuhören sein wird auch das Lied „Vier Brüder“ von Reinhold Beckmann, das dieser extra für den Landesjugendchor Thüringen neu arrangiert hat. Zudem ist der Chor eingeladen zur Domvesper am Samstag, 13. November, im Berliner Dom von 18 bis 19 Uhr.