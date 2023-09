Chorkonzert in der Wasserburg Heldrungen

Auf der Wasserburg Heldrungen gibt am 8. September der Otto-Schott-Chor aus Jena ein Konzert.

Der Otto-Schott-Chor Jena unter der Leitung von Christian Herrmann gibt am Freitag, 8. September, um 19 Uhr in der Wasserburg Heldrungen ein Abendkonzert. Der Chor ging im Jahr 2000 aus dem 1998 gegründeten Schulchor des Otto-Schott-Gymnasiums Jena hervor. Seit 2016 haben die Musikpädagogen Maike Jonetz-Mentzel und Christian Herrmann die Chorleitung übernommen. Das Konzert findet in den Katakomben der Burg statt. Der Eintritt ist frei, Spenden erwünscht.