Chormusik, Oktoberfest und Treffen – demnächst im Kyffhäuserkreis

Die „Maxim Kowalew Don Kosaken“ kommen in den Landkreis. In Sondershausen gibt es ein Oktoberfest und in Greußen ein Frühstück mit interessanten Erkentnissen.

Kosaken-Chor in Roßleben-Wiehe und Sondershausen

Im Rahmen ihrer Europatournee gastieren die „Maxim Kowalew Don Kosaken“ mit einem Konzert für die Völkerverständigung am 22. September um 19 Uhr in der St.-Bartholomäus-Kirche in Roßleben-Wiehe und am 23. September um 17 Uhr in der Trinitatiskirche Sondershausen. Laut Mitteilung will der Chor aus Weißrussland seine Solidarität mit dem ukrainischen Volk ausdrücken und dabei ukrainisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie ukrainische Volksweisen und Balladen zu Gehör bringen.

Oktoberfest im Gerätehaus der Feuerwehr Bebra

Am 16. September laden die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bebra zum Oktoberfest ins Gerätehaus ein. Um 14 Uhr heißt es „O’zapft is“. Um die Speisen kümmert sich laut Ankündigung das Team von Kyffhäusercatering. Es gibt bayrische Spezialitäten und Festbier sowie Oktoberfest-Spiele für klein und groß.

Frühstück in Greußen mit Smartphone-Sprechstunde

Der Kreisjugendring und das Team von „Agathe“ heißen am 18. September von 10 bis 12 Uhr im Jugendhaus Greußen zu Frühstück und Smartphone-Sprechstunde für Senioren und Seniorinnen willkommen. Der Unkostenbeitrag beträgt laut Mitteilung vier Euro. Anmeldungen sind erforlderlich.

Selbsthilfegruppe „Lebensumwege“ trifft sich

Das nächste Treffen der Selbsthilfegruppe „Lebensumwege“ (Menschen mit psychischen Erkrankungen) findet am Montag, dem 18. September, um 18 Uhr in den Räumlichkeiten des Landratsamtes in Artern, Straße der Jugend 8, statt. Es wird um eine vorherige Anmeldung gebeten.