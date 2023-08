Christen unternehmen Annenwallfahrt zur Bliederstedter Chorkirche

Bliederstedt. Die Veranstaltung mit ökumenischem Gottesdienst wurde 1995 wiederbelebt und findet seitdem jährlich statt.

Der wiederbelebten Tradition von 1995 folgend trafen sich Christen aller Konfessionen jüngst zur Annenwallfahrt in der altehrwürdigen romanischen Chorturmkirche St. Anna in Bliederstedt. Ein Stein am Vorbau zum Eingang weist auf das Jahr 1668 hin.

Zum ökumenischen Gottesdienst waren die Plätze rar. Der katholische Pfarrer Jeevan-Kumar Mayaluru und der evangelische Pfarrer Eugen Müller zelebrierten die Andachtsmesse gemeinsam.

Pfarrer Eugen Müller stellte den Spruch, „Klein aber Oho“ zuerst in das Kirchenschiff. Ein kleines Licht, eine kleine Prise Salz – was für große Auswirkungen haben sie richtig angewendet. Licht statt Dunkelheit ist gleich Leben, eine Kerze im Raum reicht aus.

Salz zur Lebensmittelkonservierung ist gleichfalls Leben, ein paar Krümel machen das Essen schmackhaft. Christen brauchen keine großen Dinge tun; mit kleinen können wir in unserer Umgebung schon zur Hilfe werden. Wie hilfreich ist das oftmals bei den suchenden Menschen.

Ein weiterer Ohrenschmaus waren auch die wohlklingenden Töne aus der erst 2020 restaurierten Orgel und der Chorgesang von der Empore, der den Gemeindegesang unterstützte. Auf der Wiese vor der Kirche waren traditionell Reihen von Bänken und Tischen zum Verweilen und Essen aufgestellt. Hier wurden die Gäste noch durch die Musik von einem Alt-Saxophon und Akkordeon unterhalten.

Die Annenwallfahrt, die es von 1945 bis 1976 gab, wurde im Jahr 1995 wiederbelebt und findet nun jährlich statt.

Mit von der Partie ist der Partyservice Meißner aus Clingen, der die Gäste bewirtet.

Am Abend fuhren die Gäste dann mit neuen Eindrücken wieder in die umliegenden Heimatorte und freuen sich schon auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr.