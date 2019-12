Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Christoph Vogel freut sich auf den Weihnachtsmarkt

In diesem Jahr fallen der Sondershäuser Weihnachtsmarkt und eines meiner Dienst-Wochenenden zusammen. Auch gut, dann kann ich das Dienstliche mit dem Privaten verbinden. Mit Freunden habe ich mich schon verabredet, dem vorweihnachtlichen Treiben einen Besuch abzustatten. Ich muss gestehen, dass mir der hiesige Weihnachtmarkt sehr gut gefällt. Er bietet eigentlich alles, um ein paar schöne Stunden zu verleben. Außerdem soll das Ensemble, mit angeleuchtetem Schloss, historischem Prinzenpalais und Rathaus – auch wenn sich letzteres gerade in der Kur befindet – in Thüringen wohl einzigartig sein, habe ich schon des Öfteren bei Terminen aus berufenem Munde gehört.

In Verbindung mit dem weihnachtlich geschmückten Holzhüttchen und dem auch in diesem Jahr wunderschönen Weihnachtsbaum ist es für mich einfach nur eine Freude, diese Anblick zu genießen. Und wenn in der Adventszeit so oft von Entschleunigung die Rede ist, ein Grund mehr, den heimischen Weihnachtsmarkt zu genießen. Keine Frage, die Märkte in Dresden, Weimar oder Erfurt sind wunderschön und haben eine Menge mehr zu bieten. Ich habe sie auch alle schon einmal besucht. Genießen, ohne mir über An- und Abreise und andere Sachen den Kopf zu zerbrechen, kann ich in Sondershausen am besten. Ich freue mich schon darauf.