Christoph Vogel über Silvesterparty und Wortspielereien

Der letzte Tag des Jahres 2019 wird mir wohl trotz oder gerade wegen meines Dienstes – mit einigen schönen und zum Teil lustigen Begebenheiten – noch lange in Erinnerung bleiben. Los ging es am Silvestertag mit einer Wortspielerei, die bei Terminen in ähnlicher Form schon des Öfteren für allgemeine Belustigung gesorgt hat. Wenn da aus der abzulichtenden Gruppe jemand in meine und Richtung Kamera zeigt und anwesende Kinder auffordert, „schaut mal da hin, da ist das Piepmätzchen“, oder fragt „Na, wo ist denn das Vögelchen?“, ist das zum Schießen komisch, wenn man den Nachnamen Vogel trägt. Das sei keine Absicht gewesen, versicherte der Betreffende, als ich ihn daraufhin ansprach. Ich habe es auch in keiner Weise übel genommen, muss ich dazu sagen – warum auch.

Richtig schön und auch lustig war dann am Abend die Silvesterfeier, zu der mich gute Freunde eingeladen hatten. Trotzdem war ich immer auf dem Sprung und hatte nach Mitternacht noch ein Neujahrsbild zu machen. Den Abend bis dahin mit netten Leuten und bei leckerem und gutem Essen zu verbringen, sprach aber nichts dagegen. Und ich habe die Zeit sehr genossen. Übrigens haben die Gäste dieser Party ausnahmslos ihre Hinterlassenschaften beim kollektiven Feuerwerken in eigens mitgebrachte Müllsäcke verfrachtet, die dann auch in der geeigneten Tonne entsorgt wurden.