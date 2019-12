Christoph Vogel wünscht einen guten Rutsch ins Neue Jahr

„Ein Jahr ist schnell vorüber...“ heißt es in einem Lied der bekannten Musikgruppe „Münchner Freiheit“. Wie recht sie doch haben. Gerade von älteren Menschen hört man oft, dass sie das Gefühl haben, die Zeit vergehe mit zunehmendem Alter immer schneller – viel zu schnell, nach ihrem Dafürhalten. Auch meine Mutter hat am zweiten Weihnachtsfeiertag mit etwas Bedauern festgestellt, dass die schönen Stunden und Tage, an denen sich wieder der Großteil der Familie zusammengefunden hat – viel zu rasch vorübergegangen sind. Mir geht es manchmal nicht anders. Da ist der langersehnte Urlaub schneller zu Ende, als man das eigentlich möchte. Auch die Gartensaison war im Nachhinein betrachtet viel zu schnell vorbei. Und im Allgemeinen sind es die nun schon mehr als drei Jahre, die ich hier im schönen Sondershausen wohne und arbeite – auch in diesem Fall scheint die Zeit wie im Fluge vergangen zu sein. Kann ich mich doch noch gut daran erinnern, wie ich mit Hilfe meiner Brüder die Wohnung in Arnstadt beräumt und die in Sondershausen eingerichtet habe – als sei es erst vor ein paar Wochen gewesen. In diesem Sinne wünschen die Kollegen der Sondershäuser Lokalredaktion, Ihnen liebe Leserinnen und Leser, einen guten Rutsch ins Neue Jahr!