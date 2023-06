Clingen: Zwei Autofahrer bei Unfall verletzt

Clingen. Zwischen Clingen und Wasserthaleben ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Zwei Autofahrer werden verletzt.

Zwei Autofahrer sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der L 1041 zwischen Clingen und Wasserthaleben leicht verletzt worden. Der Fahrer eines Hyundai beabsichtigte, zwei vor ihm fahrende Autos zu überholen. Als er auf Höhe eines Dacias war, wollte dessen Fahrer ebenfalls den vor ihm fahrenden Wagen überholen, bemerkte aber nicht, dass er bereits überholt wird. Es kam zur seitlichen Kollision. Der Hyundai kam auf der Straße zum Halten. Der Dacia fuhr in ein Feld. Der Schaden an den Wagen wird mit 4000 Euro beziffert. Während des Feuerwehreinsatzes an der Unfallstelle kam es zu einer kurzzeitigen Vollsperrung.